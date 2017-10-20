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Колобков: я тоже пользовался TUE, но мой препарат скорее мешал выступлению

20 октября 2017, пятница. 15:44 Другие

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал поступок антидопинговых агентств 17 стран, которые отправили письмо в Международный олимпийский комитет с просьбой об отстранении сборной России от Олимпийских игр в Пхёнчхане, а также рассказал о ситуации с допуском на Игры-2018 паралимпийцев РФ.

«Существует организация iNADO, которая была создана из 17 антидопинговых организаций для содействия в образовательных работах, выполнения определённых стандартов и прочего. Поэтому когда они делают такие заявления, то выходят за рамки своих полномочий. За развитие спорта отвечают международные и национальные федерации или МОК. Все выпады в нашу сторону — просто личные мнения определённых людей. Безусловно, мы на это не очень сильно реагируем. На мой взгляд, каждый должен заниматься своим делом.
Реальных угроз для выступления россиян в Пхёнчхане нет. Даже глава ВАДА Крейг Риди сказал, что в iNADO явно превысили свои права. Наша команда продолжает готовиться к зимней Олимпиаде. Ребята участвуют в отборочных соревнованиях и на этапах Кубков мира. Пока нет никаких сомнений в том, что сборная России поедет в Южную Корею. Мы являемся лидерами во многих дисциплинах.

Практически во всех видах спорта мы можем завоевать медали любого достоинства. Может быть, есть некое несоответствие желаемому в двоеборье, горных лыжах и прыжках с трамплина. Хотя и там возможны награды. Наша олимпийская команда способна попасть в тройку призёров. Конечно, повторить результат Сочи будет не так просто. Там играли роль родные стены, своя поддержка. Присутствовало вдохновение, и ощущался подъём. Некоторых результатов мы не очень ожидали, хотя очень желали. Повторить это будет очень сложно. Однако я уверен, что наши спортсмены покажут себя достойно и порадуют не только российских поклонников, но и весь мир.

Ситуация с паралимпийцами? По сути, наши ребята два года не соревновались на международных турнирах по тем дисциплинам, которые развивает Международный паралимпийский комитет. В других мы участвовали даже в чемпионатах мира. На данный момент на Паралимпийские игры смогли отобраться пять человек. Все они — члены команды по кёрлингу. В сентябре было принято решение о допуске российских спортсменов к отборочным соревнованиям под нейтральным флагом. На них отправятся 68 человек, так как часть квалификации уже прошла. Уверен, что они все смогут выступить в Южной Корее. Уровень наших паралимпийцев очень высок. Поэтому в Пхёнчхане ожидается около 73 россиян", — цитирует Колобкова «RT на русском».

Также министр спорта рассказал о своём отношении к предоставлению спортсменам терапевтических исключений на приём запрещённых препаратов: «Есть люди, которым определённое лекарство жизненно необходимо. При этом им также нужно получить доступ к соревнованиям. Я тоже пользовался терапевтическим исключением, но мой препарат скорее мешал выступлению, чем способствовал какому-то прогрессу. А вообще, если средство, кроме лечения, приводит к повышению результата, действительно стоит разобраться. Всё-таки основная задача — создать равные условия для спортсменов. И мы должны подумать об этом".

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2018 Павел Колобков ВАДА Допинг МОК Паралимпиада
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