Алиев: во время проката программы о боли удалось забыть

Российский фигурист Дмитрий Алиев оценил своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Он располагается на третьей позиции (88,77), лидирует американец Натан Чен (100,54).

«В целом прокатом я удовлетворён. Он получился чуть выше среднего уровня. Не удалось показать четверной лутц, который я хотел показать, и долго нарабатывал его в межсезонье. Но я доволен, что, несмотря на помарочку в начале программы, я удержал ритм. В конце проката немного не хватило скорости, потому что прокатов не было на тренировке. Был момент, который выбивал меня из тренировочного процесса. Может, этот недостаток и сказался. Будем анализировать, смотреть, чего не хватает. После прокатов в Сочи я травмировал ногу на тренировке. Но, как видите, не снялся с Гран-при. С голеностопом дела сейчас обстоят гораздо лучше. Хочу сказать большое спасибо команде ЦСКА за то, что приняли нас к себе домой. Сами предложили процедуры и лечение, за что я им очень благодарен. С момента приезда в Москву состояние ноги улучшилось процентов на 30.

Моя задача сейчас — перейти через это состояние. Попробовать выступить и в таком состоянии. Во время проката программы о боли удалось забыть. Но в целом я не придаю уже этому значения. Гран-при — тот турнир, на котором нужно выкладываться и показывать свой максимум», — цитирует Алиева официальный сайт ФФККР.