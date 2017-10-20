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Боброва и Соловьёв — вторые после короткого танца на этапе Гран-при в Москве

20 октября 2017, пятница. 17:26 Другие

Американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани выиграли короткую программу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве в танцах на льду. Менее балла уступили им россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, побившие личный рекорд в коротком танце. Третье место занимают ещё одни россияне — Александра Степанова и Иван Букин.

Дебютанты Гран-при Бетина Попова / Сергей Мозгов – шестые после короткой программы.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве
Танцы на льду. Короткая программа

1. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 77,30.
2. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия) – 76,33.
3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 71,32…
6. Бетина Попова /Сергей Мозгов (Россия) – 64,14.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александра Степанова Дмитрий Соловьёв Екатерина Боброва Иван Букин
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