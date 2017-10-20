Жук: Степанова и Букин показали уровень выше, чем был в Финляндии

Ирина Жук, которая тренирует российских фигуристов Александру Степанову и Ивана Букина, прокомментировала прокат короткого танцами своими учениками на этапе Гран-при в Москве.

«Мы довольны выступлением. Конечно, здесь выступать легче: такая поддержка, шикарный дворец спорта. Ребята старались изо всех сил, и мне кажется, они сегодня справились. Показали уровень выше, чем был в Финляндии. Грубых помарок не было, но понятно, что ещё есть куда стремиться.

Мы все вместе справляемся с напряжением олимпийского сезона. У нас команда такая — и психолог, и хореограф, и врач. Мы стараемся их окружать аурой, чтобы они не думали об Олимпиаде. Идём в спокойном режиме", — передаёт слова Жук корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.