Степанова: мы с Букиным катаемся для себя, чтобы судьи нас оценили

Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала прокат короткого танца на этапе Гран-при в Москве. Судьи поставили спортсменам третьи оценки дня.

«Впечатления после выступления хорошие. Хотелось бы особо отметить публику: для нас с Ваней очень важно, чтобы людям нравилось то, что мы делаем. В таком случае они реагируют соответственно, и нам это очень приятно. Смысл нам кататься для судей? Мы катаемся для себя, чтобы они нас оценили.

У нас румба третьего уровня, и нам очень радостно, что мы выросли в ней и очень упорно над ней работали. Это неплохой результат. Нам очень нравится работать в латине — даже на полу с «бальниками», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.