«Хабнарфьордюр» подал апелляцию на решение Суда гандбола по матчу Кубка ЕГФ

Исландский гандбольный клуб «Хабнарфьордюр» воспользовался своим правом и подал апелляцию на решение Суда гандбола ЕГФ, которое было вынесено по протесту российского клуба «Университет-Нева» после матча 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ, сообщает пресс-служба ФГР.

Напомним, что после основного времени ответного матча второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ между «Университетом-Нева» и «Хабнарфьордюром» счёт по сумме двух игр был равным. Делегат матча ошибочно настоял на проведении овертайма, хотя по регламенту нужно было провести серию семиметровых бросков. Рассмотрев протест российской команды, Суд гандбола ЕГФ отменил результат овертайма и постановил провести серию семиметровых бросков для определения победителя, которой и выйдет в третий раунд Кубка ЕГФ.

Теперь Апелляционный суд принял обращение исландского клуба и рассмотрит решение суда первой инстанции. Решение Апелляционного суда ожидается на следующей неделе.