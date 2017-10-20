Боброва: хорошо, что нам поставили высокие уровни

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, прокомментировала итоги короткого танца на этапе Гран-при в Москве. Пара получила от судей вторые оценки дня.

«Хорошо, что нам поставили высокие уровни. Мы много над этим работали, и здорово, что судьи это оценили. Уверена, что все элементы мы накатаем на четвёртый. Короткий танец был для нас каким-то камнем преткновения. На тренировках мы ни разу не срывали проката, но потом что-то случилось. Здесь мы хотели показать целостный танец, что он нам очень нравится. Думаю, что с этого момента всё будет хорошо», — передаёт слова Бобровой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.