Соловьёв: чувствовали, что готовы показать хороший прокат в Москве

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, прокомментировала итоги короткого танца на этапе Гран-при в Москве. Пара получила от судей вторые оценки дня.

«Мы очень довольны своим прокатом, да и началом сезона в целом. Мы заметно прибавили за небольшой отрезок времени до этапа Гран-при. Мы рады, что смогли показать результаты своей работы, и знаем, над чем ещё нужно работать дальше. На таких соревнованиях, на публике, всегда видно, что получается лучше, а что — хуже. Пройдя этот этап, мы будем знать, что нужно улучшать. На старт мы вышли заряженные, уже перед самим выступлением мы чувствовали, что готовы показать хороший прокат.

Очень здорово, что публика приветствует всех спортсменов, как своих. Это приятно. Каталось сегодня здорово: родные стены, родные болельщики. Всё было так легко, за что всем большое спасибо"- передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.