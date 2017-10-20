Бадыкова завоевала серебро ЧЕ по велоспорту на треке в гонке по очкам

Гульназ Бадыкова стала серебряным призёром чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в Берлине (Германия), в гонке по очкам. Бадыкова набрала 31 очко и стала второй вслед за датчанкой Трине Шмидт (62). Третье место заняла белоруска Татьяна Шаракова (29).

Эта медаль стала четвёртой для сборной России на чемпионате Европы. Ранее Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва выиграли командный спринт, Евгения Аугустинас завоевала серебро в гонке на выбывание, а мужская сборная России взяла бронзу в командной гонке преследования.