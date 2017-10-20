Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при в Москве. Второе место заняли их соотечественники Ксения Столбова и Фёдор Климов, допустившие ошибку в синхронном прыжке.
Ещё одна российская пара, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, занимает четвёртое место.
Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 76,88.
2. Ксения Столбова/Фёдор Климов (Россия) – 71,39.
3. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) – 68,48.
4. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) – 67,14.