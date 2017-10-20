Тарасова: все элементы, кроме прыжка, нам удались

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала прокат короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Тарасова и Морозов уверенно выиграли короткую программу, опередив всех соперников более чем на 5 баллов.

«Сегодня мы прокатали неплохо, были помарки, но в целом программа была исполнена. Все элементы, кроме прыжка, нам удались. Лёд хороший, поддержка тоже порадовала», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.