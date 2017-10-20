Пискунов завоевал серебро ЧЕ по велоспорту на треке в гонке с выбыванием

Российский спортсмен Максим Пискунов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в Берлине (Германия), в гонке с выбыванием. Первенствовал бельгиец Гербен Тийсен. Бронзу взял португалец Руи Оливейра.
Серебро Пискунова – пятая медаль сборной России в Берлине, третья — серебряная.
В индивидуальной гонке среди женщин победу одержала британка Кэти Арчибальд. Второй стала полька Юстина Качковская. Третье место заняла итальянка Сильвия Вальсекки. Россиянка Анастасия Яковенко стала девятой.