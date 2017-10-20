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Услугина: конкуренция в команде есть – без соперничества результата не будет

20 октября 2017, пятница. 21:05 Другие

Биатлонистка сборной России Ирина Услугина поделилась впечатлениями от начала сбора в Тюмени, где команда проводит полноценные тренировки на снегу.

«Летняя подготовка – тяжёлая работа. Хотя и, безусловно, необходимая. Однако роллеры я не так люблю, поэтому с нетерпением ждала, когда мы встанем на лыжи. В словенской Поклюке на предыдущем сборе мы катались совсем немного. Но всё равно для меня это было невероятное удовольствие.

Времени раскачиваться нет. Начинаем делать подводящую работу. До первых соревнований чуть больше месяца. Так что весь тюменский сбор мы будем в тонусе.

Михаил Девятьяров не только отличный специалист. Он приносит в нашу команду много позитива. Поэтому нас с ним легко и хорошо работать.

Уже начинаем на тему Олимпиады разговаривать. Пока больше шутим друг с другом. Но вообще, все понимают, что конкуренция в команде есть. Это нормально – без соперничества и результата не будет», — приводит слова Услугиной «Тюменская арена».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
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Ирина Услугина
Новости. Другие
20 октября 2017, пятница
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