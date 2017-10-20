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Неотразимая Медведева, зрители Плющенко и Сотникова – в фоторепортаже с Гран-при

20 октября 2017, пятница. 22:00 Другие

20 октября на льду ДС «Мегаспорт» в Москве стартовал первый этап Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы у мужчин лидирует американец Натан Чен. Американские фигуристы Майя и Алекс Сибутани выиграли короткую программу в танцах на льду. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы заняли первое место в соревнованиях спортивных пар. Лучшей в соревнованиях женщин-одиночниц стала россиянка Евгения Медведева.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии первого дня российского этапа Гран-при по фигурному катанию, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аделина Сотникова Евгений Плющенко Фото
Новости. Другие
20 октября 2017, пятница
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21:25 Костнер: прокат отнял у меня много эмоций — это связано с музыкой
21:05 Услугина: конкуренция в команде есть – без соперничества результата не будет
20:40 Пискунов завоевал серебро ЧЕ по велоспорту на треке в гонке с выбыванием
20:24 Готарек: лёд в Москве очень быстрый, мы даже были в шоке
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18:15 Соловьёв: чувствовали, что готовы показать хороший прокат в Москве
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17:32 Жук: Степанова и Букин показали уровень выше, чем был в Финляндии
17:26 Боброва и Соловьёв — вторые после короткого танца на этапе Гран-при в Москве
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17:00 Ханю: я уже был в России, пробовал борщ и другие блюда национальной кухни
16:55 Коляда: для меня сидеть рядом с такими соперниками — большая честь
16:53 Чен: доволен тем, что сделал сегодня, но перед ОИ предстоит ещё много работы
16:28 Алиев: во время проката программы о боли удалось забыть
15:44 Колобков: я тоже пользовался TUE, но мой препарат скорее мешал выступлению
15:40 Алиев — третий после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
15:30 Лазукин: обидно, что не прыгнул второй тройной в каскаде
14:57 Павличенко: главный сюрприз будет, если Демченко возобновит спортивную карьеру
14:30 Перова вышла в финал чемпионата мира по стрельбе из лука
13:44 Чемпионка мира по пятиборью Римшайте родила дочь
13:23 Песков: госструктуры США пытаются надавить на МОК для недопуска России на ОИ
13:04 Гавирия выиграл второй этап велогонки «Тур Гуанси»
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10:19 Дмитриев — о конкурентках Медведевой: мне кажется, мы чересчур жалеем догоняющих
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