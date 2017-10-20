Неотразимая Медведева, зрители Плющенко и Сотникова – в фоторепортаже с Гран-при

20 октября на льду ДС «Мегаспорт» в Москве стартовал первый этап Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы у мужчин лидирует американец Натан Чен. Американские фигуристы Майя и Алекс Сибутани выиграли короткую программу в танцах на льду. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы заняли первое место в соревнованиях спортивных пар. Лучшей в соревнованиях женщин-одиночниц стала россиянка Евгения Медведева.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии первого дня российского этапа Гран-при по фигурному катанию, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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