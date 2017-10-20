Дзюдоист Тепкаев стал серебряным призёром ЧМ среди юниоров в Загребе

Российский дзюдоист Турпал Тепкаев стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Загребе (Хорватия), в весовой категории до 81 кг.

В финальной схватке Тепкаев уступил победителю четырёх этапов Кубка Европы — 2017 бельгийцу Маттиасу Кассе. Бронзовыми призерами стали итальянец Кристиан Парлати и немец Тим Грамков, проигравший Тепкаеву в полуфинале.

Это вторая медаль российских дзюдоистов на чемпионате мира. Ранее бронзовым призёром в весовой категории до 44 кг стала Кристина Булгакова.