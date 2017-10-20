Медведева: мне надо провести работу над своим мозгом

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала прокат короткой программы на этапе Гран-при в Москве, который судьи оценили на одну десятую ниже принадлежащего россиянке мирового рекорда.

«В общем и целом прокатом довольна, но были нюансы, которые меня не очень порадовали. В основном это касается настроя. Думаю, мне следует провести некую профилактическую работу над своим мозгом и привести его в порядок. Сегодняшний день — это даже не половина соревнований, а примерно четверть. Вся основная работа будет сделана завтра», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.