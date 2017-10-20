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Сиваков: не думаю, что от меня в Sky сразу ждут побед в престижных гонках

20 октября 2017, пятница. 23:20 Другие

Российский велогонщик Павел Сиваков с будущего сезона будет защищать цвета британской команды Sky, за которую выступают призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и других престижных гонок. Попасть в одну из сильнейших команд Мирового тура 20-летнему Сивакову помогло успешное выступление в сезоне-2017, когда он выиграл три международные многодневки среди молодёжи и несколько этапов других значимых стартов.

«Не ожидал, что сезон получится настолько успешным, но знал, что надо просто работать, тренироваться. Даже на первых гонках сезона невозможно было предугадать, что всё так удачно сложится. Перед майской победой во Франции не ощущал никакой лёгкости. Но потом самочувствие улучшилось, и я начал показывать результаты.

Как удался такой прорыв? Ещё в юниорском возрасте посчастливилось попасть в сборную Тюменской области. Работал под руководством Виктора Михайловича Силина. И это был хороший толчок для развития в велоспорте. Мы проводили отличные сборы, ехали престижные гонки. Со мной работали и другие сильные гонщики тюменской команды. Например, Степан Курьянов, с кем мы выступали в 2016 году на молодёжном первенстве мира в Катаре. Думаю, плодотворная работа продолжится.

Родился я в Италии. Родители тоже были велогонщиками. Потом семья переехала во Францию. Там в 13 лет и начал заниматься велоспортом. До этого увлекался футболом, теннисом и дзюдо… Знаю три языка – русский, английский, французский. Считаю, в профессиональном велоспорте важно знать иностранный язык. Важнее для этого английский — можно быстрее попасть в ряды профессиональной команды.

Уже на следующей неделе назначен ознакомительный сбор в составе команды Sky в Манчестере. Мне уже очень хочется посмотреть, как всё устроено в знаменитом клубе. Не хочу сразу становиться лидером в такой мощной команде. Считаю, ещё не готов к этому. Надо для начала освоиться.

Чего жду от следующего сезона? Посмотрим, что получится. Не думаю, что от меня в Sky ждут, что я сразу начну выигрывать престижные гонки. Хочу сначала набраться опыта. А если буду хорошо себя чувствовать, постараюсь выполнить поставленные тренерами задачи», — приводит слова Сивакова «Тюменская арена».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
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