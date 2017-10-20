Дмитриев взял бронзу в индивидуальном спринте на ЧЕ по велоспорту на треке

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2016 и чемпион мира россиянин Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль в индивидуальном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Берлине (Германия). В малом финале Дмитриев победил украинца Андрея Винокурова.

Чемпионом Европы стал француз Себастьен Вижье, серебряным призёром – голландец Джеффри Хугланд.

В омниуме победу одержал испанец Альберт Барсело Торрес, набравший 142 очка. Вторым стал датчанин Юлиус Йохансен (140). Третьим — француз Бенжамин Томас (137).