Медведева: сейчас уже не получается поесть после шести, как раньше

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась секретом, как ей удаётся избегать проблем с ростом и весом.

«Эта тема – целая наука. Об этом можно говорить очень и очень много, и подходить к этому вопросу с разных сторон. Честно говоря, последние год-полтора я стараюсь ответственнее относиться к моему телу. Сейчас уже не получается поесть после шести, как раньше. Основная идея в том, что я никогда не была в чужом теле, поэтому не могу сказать, легче мне или тяжелее. Да, ситуация уже иная, нежели два года назад. Это правда. Самый главный секрет и мотиватор – это дисциплина. Спорт и есть дисциплина. Начинаешь себя контролировать, а как только даешь слабину, начинаешь себя ненавидеть», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.