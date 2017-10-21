Пацев: CAS спрятался под стол, и для этого решения потребовалось более 7 месяцев

Арбитражный спортивный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) сообщил об отказе рассматривать по существу иску 34 российских паралимпийцев во главе с трёхкратной победительницей Игр Маргаритой Гончаровой к Международному паралимпийскому комитету о недопуске на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро – спустя более чем семь месяцев после слушаний, сообщил адвокат спортсменов Артём Пацев.

«Они – отказались рассматривать этот спор по существу, сославшись на отсутствие у CAS полномочий на рассмотрение такого спора – то есть, на отсутствие юрисдикции.

Позиция CAS просто поражает. Я, честно говоря, думал, что они откажут нам в удовлетворении иска по мотиву бессмысленности (mootness) дальнейшего разбирательства вопроса об участии в Паралимпийских играх-2016, так как они давно закончились. Но, видимо, двум арбитрам в какой-то момент стало понятно, что с mootness у них не клеится, поскольку мы заявили и другие требования, помимо собственно о допуске на Паралимпийские игры-2016. И они обыграть решили вопрос с юрисдикцией – чтобы не переходить к главному, обсуждению о справедливости или несправедливости недопуска российских паралимпийцев в Рио.

Такая позиция выглядит, как минимум, очень странно – обычно CAS очень широко трактует вопросы своей юрисдикции. Например, в случае с Сергеем Португаловым CAS не задумывался, что человек никогда не подписывал никаких формуляров, никогда не был сотрудником какой-либо спортивной федерации или клуба, не соглашался на рассмотрение споров со своим участием в CAS… А тут вдруг CAS спрятался под стол. Причем, чтобы принять даже это решение, потребовалось более семи месяцев!» — приводит слова Пацева «Весь спорт».