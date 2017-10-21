Рогонов: нам важно делать то, что делают все, и немножко больше

Российский фигурист Алексей Рогонов, выступающий в паре с Кристиной Астаховой, поделился впечатлениями от проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Спортсмены занимают четвёртое место после первого дня соревнований.

«Мы много раз выступали на «Кубке Ростелеком». Очень классный турнир. Один из лучших. Нам в этом сезоне дали два этапа Гран-при – в Москве и Осаке. Это здорово. В целом был неплохой прокат. Не самый лучший в этом сезоне. Короткую мы лучше катали на соревнованиях в Братиславе и Финляндии. Нам ставили все четвертые уровни.

Прежде всего, нам важно стабильно кататься. Делать то, что делают все, и немножко больше. В этом сезоне перед этапом выступили на нескольких турнирах. Это очень помогает. Перебарщивать с количеством стартов, конечно, нельзя, но у нас все идет по плану. Между турнирами был перерыв около двух недель. Так мы постепенно подводили свою форму к этапам серии. Первый стартовал в Москве. Будем на этом задоре двигаться дальше», — приводит слова Рогонова пресс-служба ФФККР.