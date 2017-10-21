«Строитель» выиграл свой последний матч на турнире «ЭксТе Кубок — 2017»

Сыктывкарский «Строитель» завершил выступления на международном турнире по хоккею с мячом «ЭксТе Кубок — 2017», который проходит в Юсдале (Швеция) разгромом шведского клуба «Густавсбергс ИФ». Матч последнего, третьего тура группового этапа завершился со счётом 7:0 в пользу российского клуба. Никита Агафонов оформил хет-трик, а Антон Оппенлендер сделал дубль.



Несмотря на эту победу, «Строитель» занял третье место в группе, поскольку проиграл два предыдущих матча. «Густавсбергс ИФ» потерпел поражения во всех трёх встречах.



Хоккей с мячом. ЭксТе Кубок — 2017. Юсдаль, Швеция

3-й тур



«Строитель» (Сыктывкар) — «Густавсбергс ИФ» (Густавсберг) – 7:0 (3:0).



Голы: Оппенлендер, 2; Агафонов, 20; Оппенлендер, 26; Власюк, 33; Агафонов, 48; Немцев, 49; Агафонов, 59.