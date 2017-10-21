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«Строитель» выиграл свой последний матч на турнире «ЭксТе Кубок — 2017»

21 октября 2017, суббота. 10:58 Другие

Сыктывкарский «Строитель» завершил выступления на международном турнире по хоккею с мячом «ЭксТе Кубок — 2017», который проходит в Юсдале (Швеция) разгромом шведского клуба «Густавсбергс ИФ». Матч последнего, третьего тура группового этапа завершился со счётом 7:0 в пользу российского клуба. Никита Агафонов оформил хет-трик, а Антон Оппенлендер сделал дубль.

Несмотря на эту победу, «Строитель» занял третье место в группе, поскольку проиграл два предыдущих матча. «Густавсбергс ИФ» потерпел поражения во всех трёх встречах.

Хоккей с мячом. ЭксТе Кубок — 2017. Юсдаль, Швеция
3-й тур

«Строитель» (Сыктывкар) — «Густавсбергс ИФ» (Густавсберг) – 7:0 (3:0).

Голы: Оппенлендер, 2; Агафонов, 20; Оппенлендер, 26; Власюк, 33; Агафонов, 48; Немцев, 49; Агафонов, 59.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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21 октября 2017, суббота
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