Годичная дисквалификация ФТАР не повлияет на выступление на первенстве Европы

Сборная России продолжит выступление на молодёжном (до 23 лет) и юниорском первенстве Европы, которое проходит в Дурресе (Албания), несмотря на отстранение Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.



Напомним, 30 сентября было объявлено о приостановке членства федераций тяжёлой атлетики России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, Турции и Украины на 12 месяцев. Причиной стало обнаружение трёх и более нарушений при перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 года у спортсменов этих стран. Теперь годичная дисквалификация Федерации тяжёлой атлетики России вступила в силу.