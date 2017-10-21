Петрова победила на молодёжном ЧЕ по тяжёлой атлетике в категории до 75 кг

Россиянка Мария Петрова победила на молодёжном чемпионате Европы по тяжёлой атлетике (до 23 лет) в весовой категории до 75 килограммов. Соревнования проходят в Дурресе (Албания).



Ани Саргсян стала серебряным призёром в весе до 69 кг, а Ксения Пасхина заняла второе место в категории свыше 90 кг.



Тяжёлая атлетика. Первенство Европы среди молодёжи и юниоров. Дуррес, Албания



Женщины. До 23 лет.

До 69 кг.

1. Анастасия Михайленко (Белоруссия) – 222 (97+125).

2. Ани Саргсян (Россия) – 215 (96+119).

3. Екатерина Третьякова (Молдавия) – 213 (96+117).



До 75 кг.

1. Мария Петрова (Россия) – 236 (103+133).

2. Дарья Наумова (Белоруссия) – 225 (98+127).

3. Табеа Табель (Германия) – 216 (97+119).



Свыше 90 кг.

1. Анастасия Лысенко (Украина) – 274 (124+150).

2. Ксения Пасхина (Россия) – 247 (107+140).

3. Эмили Кемпбелл (Великобритания) – 223 (93+130).

Козлова выиграла юниорский ЧЕ по тяжёлой атлетике в категории до 69 кг