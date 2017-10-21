Часть членов сборной России по санному спорту не попадёт на этап КМ в США

Сборная России по санному спорту не сможет в полном составе выступить на декабрьском этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде из-за отсутствия въездных виз в США у части спортсменов. Этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде пройдёт 15 — 16 декабря. Среди тех, кто не отправится в США — Владислав Южаков и Юрий Прохоров, участвующие в соревнованиях двухместных экипажей.



«У нас возникла проблема с американскими визами, не у всех они есть. У некоторых спортсменов они закончились, и они не будут стартовать на американском этапе Кубка мира. У тех, кто не выезжал в прошлом году в Америку, виз нет. А сейчас их получить практически невозможно.



Но надо отметить, что у всех наших лидеров — Репилова, Павличенко, Ивановой, Демченко и других — с въездными документами в США всё в порядке. Они получали визы в предыдущих сезонах, визы трёхгодичные, так что тут проблем нет. Но, например, у наших молодых саночников Олеси Михайленко, Всеволода Кашкина, Константина Коршунова въездные документы в США отсутствуют», — сказал ТАСС Альберт Демченко, главный тренер российской команды.



Ранее проблемы с получением виз США возникли у российских гребцов, которые прошли собеседование на две недели позже запланированного срока, но в результате смогли получить въездные документы и выступить на чемпионате мира в Сарасоте.