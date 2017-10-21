Коляда: удалось зажечь, поэтому испытал большое удовольствие от проката

Российский фигурист Михаил Коляда, занимавший четвёртое место на этапе Гран-при в Москве после короткой программы, прокомментировал своё выступление 21 октября в произвольной программе.



«Всё хорошо, я доволен. Удалось зажечь, поэтому испытал большое удовольствие от проката. На последнем лутце чуть-чуть потерял концентрацию, поэтому сил не хватило, чтобы сделать всё чисто», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, что после обязательной программы лидировал американец Натан Чен, вторым был японец Юдзуру Ханю, а третьим — россиянин Дмитрий Алиев.

Коляда: для меня сидеть рядом с такими соперниками — большая честь