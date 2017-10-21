КПРФ разгромил «Синару» в пятом туре чемпионата России по мини-футболу

Московский мини-футбольный клуб КПРФ на своей площадке разгромил «Синару» из Екатеринбурга со счётом 6:1 (4:1) в рамках пятого тура чемпионата России. Автором победного гола на 13-й минуте стал 20-летний Андрей Понкратов, в итоге сделавший дубль.

КПРФ одержал четвёртую победу в пяти последних матчах и с 13 очками поднялся на пятое место, обогнав «Синару», в активе которой 11 очков.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 5-й тур



КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 6:1 (4:1).

Голы: Лин, 2, 38; Понкратов, 13, 24; Сирило, 20; Асадов, 34 — Шистеров, 4.