Ханю: у меня сложная программа, но Натан — очень талантливый и артистичный

Юдзуру Ханю занял второе место на этапе Гран-при в Москве. По итогам обеих программ японец набрал 290,77 баллов. Лучшим стал американец Натан Чен с 293,79 баллами.



«Я немного недоволен своим выступлением. Сделал ошибки, не докрутил риттбергер, каскад. Это как раз и была разница между вторым и первым местом. Ещё немного жалею о своей короткой программе. Понимаю, что в фигурном катании важен каждый элемент. Буду работать ещё больше.

У меня сложная программа, но Натан — очень талантливый и артистичный. Мне надо больше тренироваться, собраться психологически, чтобы идеально откатать свою программу.



Болельщики дарят мне подарки не только на льду, но и вне его: они присылают мне их на дом. Это здорово, мне очень приятно. После многих лет в фигурном катании я понимаю, насколько важна эта поддержка», — передаёт слова Ханю корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.