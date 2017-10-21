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Чен: поздравляю Юдзуру с тем, что он впервые исполнил четверной лутц

21 октября 2017, суббота. 16:32 Другие

Американец Натан Чен занял первое место на этапе Гран-при в Москве, набрав 293,79 балла. Вторым стал японец Юдзуру Ханю (290,77), третьим — россиянин Михаил Коляда (271,06). Отметим, что Чен лидировал и после первого дня соревнований, выиграв короткую программу.

«Хочу сначала поздравить Юдзуру — впервые на соревнованиях он исполнил четверной лутц. Что касается меня, то я очень рад, что выиграл, и с нетерпением жду следующего выступления», — передаёт слова Чена корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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