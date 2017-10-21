Жулин: это вращение Боброва и Соловьёв никогда в жизни не срывали

Тренер российского танцевального дуэта Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв Александр Жулин после проката своими подопечными произвольной программы прокомментировал ошибку на вращении, повлиявшую на итоговую оценку.

«Ошибка — тупость. Они это вращение никогда в жизни не срывали. Коньки съехали, сбились. Сейчас набрали бы 113 баллов и ситуация была бы иная. Прокат-то был хороший, да и готовы было шикарно. По видео посмотрим, из-за чего это произошло», — передаёт слова Жулина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Набрав 113 балов за произвольный прокат, российские танцоры могли бы конкурировать с американцами за победу на домашнем этапе Гран-при.