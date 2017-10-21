Соловьёв: нет оправдания нашей ошибке в произвольном танце

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, прокомментировал ошибку пары во вращении, допущенную в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

«Нет оправдания нашей ошибке. Мы не имеем права терять концентрацию. Для нас это урок — нам стоит побольше уделять внимания всем элементам. Мы это вращение никогда не срывали. Даже не ожидали, что такое произойдёт.

Турнир организован очень хорошо. Казалось, что мы катались на чемпионате мира», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.