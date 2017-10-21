Столбова: в целом довольна, но «косякнула» я за эти два дня прилично

Российские фигуристы Ксения Столбова и Фёдор Климов прокомментировали своё небезошибочное выступление на этапе Гран-при в Москве, по итогам которого они заняли второе место в соревнованиях спортивных пар.

«В целом этим этапом Гран-при я довольна, но «косякнула» я за эти два дня прилично. Наверное, я просто перестаралась. Что изменится к следующему этапу? Может, добавим каскад», — передаёт слова Столбовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«На тренировках таких ошибок у нас нет. Наверное, просто не хватило соревновательного опыта. Скорее всего, это просто нестандартное психологическое состояние», — добавил Климов.