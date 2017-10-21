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Морозов: чувствуем, что можем катать эту программу в полную силу

21 октября 2017, суббота. 19:49 Другие

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал своё победное выступление на этапе Гран-при в Москве.

«Прокат был довольно-таки неплохой. Лучше, чем на предыдущем старте. Мы прибавляем, так что своим выступлением сегодня довольны.

У нас нет опасений по поводу этой произвольной программы. Для нас это уже второй старт и он довольно успешен. Мы чувствуем, что можем катать эту программу в полную силу, с полным набором элементов», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Российские пары заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Морозов — фигурное катание Евгения Тарасова
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21 октября 2017, суббота
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