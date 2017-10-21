Медведева выиграла московский этап Гран-при по фигурному катанию

Российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей московского этапа Гран-при в женском одиночном катании. Второе место заняла итальянская спортсменка Каролина Костнер. Третьей стала японка Вакаба Хигути.
На четвёртое место по сумме двух программ сумела подняться россиянка Елена Радионова. Дебютантка серии Гран-при, Валерия Михайлова, стала седьмой.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Женщины. Москва, Россия
1. Евгения Медведева (Россия) – 231,21.
2. Каролина Костнер (Италия) – 215,98.
3. Вакаба Хигути (Япония) – 207,17.
4. Елена Радионова (Россия) – 195,52…
7. Валерия Михайлова (Россия) – 185,09