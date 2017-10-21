Самые смешные, волнующие и страшные фото Гран-при по фигурному катанию в Москве

21 октября на льду ДС «Мегаспорт» в Москве завершился первый этап Гран-при по фигурному катанию. Российский фигурист Михаил Коляда стал третьим в соревнованиях у мужчин-одиночников. Победу на этапе одержал американец Натан Чен. Вторым стал олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира японец Юдзуру Ханю. Две российские танцевальные пары — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв и Александра Степанова/Иван Букин — заняли второе и третье места, победу одержали американцы Майя и Алекс Сибутани. Российские спортивные пары заняли весь пьедестал. Уверенную победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Вторыми стали Ксения Столбова и Фёдор Климов, третьими – Кристина Астахова и Алексей Рогонов. Российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей в женском одиночном катании. Второе место заняла итальянская спортсменка Каролина Костнер. Третьей стала японка Вакаба Хигути.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии второго дня российского этапа Гран-при по фигурному катанию, подготовленные фотокорреспондентами в Москве.

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