Медведева: к падению на дупле отношусь иронично — позволила себе отпустить разум

Победительница московского этапа Гран-при в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала выступление в произвольной программе, в концовке которой россиянка неожиданно упала с двойного прыжка.

«Довольна вчерашним прокатом, просто все это время меня не покидала мысль, что впереди еще и произвольная. Так что вчера улыбаться как-то не особо хотелось. Сегодняшним днем я тоже довольна: считаю, проделала хорошую работу. А к падению на дупле отношусь иронично. Наверное, это моральная слабость: я позволила себе отпустить разум, а этого делать категорически нельзя. Думаю, эта ошибка пойдет мне на пользу. Обычно я очень сильно переживаю, когда ошибаюсь, особенно когда ошибки предсказуемы. А тут… Совершенно неожиданный момент, так что всерьёз о нём не думаю», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.