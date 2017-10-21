Медведева: скатала Анну Каренину, чтобы не казаться старой девой — шутка

Победительница московского этапа Гран-при в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала об образе Анны Карениной в произвольной программе и о новом платье.

«Честно говоря, впервые надела его сегодня перед тренировкой! Было, конечно, немного рискованно так делать, но я осталась довольна. Это уже не первая попытка сшить платье, так что я рада, что, наконец, получился удачный костюм.

Что самое главное в новом платье? Цвет. Я прям настаивала, чтобы он был чёрный. Согласились далеко не сразу, но в итоге я победила. Это мой любимый цвет в одежде. Почти все вещи в моем гардеробе – чёрные.

Анна Каренина она игривая. Многоликая – может быть и дерзкой, и мягкой, может и заигрывать, и страдать. Для меня она – эталон женской красоты и внутреннего мира. Не сказала бы, что возраст в данном случае играет важную роль. Если вернуться во времена написания этого романа, то тогда незамужняя женщина в 26 лет считалась старой девой и вообще без каких-либо надежд на брак. Так что не считаю, что у меня не тот возраст для этой роли. Мне же вот-вот будет 18. Скатала Анну Каренину, чтобы не казаться старой девой! Если что, это шутка», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.