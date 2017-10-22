Бужан: победу над «Дьёром» будем рассматривать как образец в дальнейшем

Главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан прокомментировал победу над действующим победителем Лиги чемпионов венгерским «Дьёром» на групповом этапе турнира.

«Мы очень уважаем «Дьёр», для нас этот клуб – пример во многих аспектах. Венгерская команда от матча к матчу становится все сильнее. Что касается сегодняшней встречи, то эта победа для нас очень важна. В первых двух матчах в Лиге чемпионов сыграли не лучшим образом, наши игроки нервничали. Эту победу мы будем рассматривать как образец в дальнейшем. Впереди сложные матчи в Дьёре и Бресте, но к ним команда подойдет в хорошем настроении.

Хочу поблагодарить своих гандболисток. Они отлично поработали на прошедшей неделе, и сегодня мы выступили как одна команда, показали боевой дух», — приводит слова Бужана пресс-служба ростовской команды.