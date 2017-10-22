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Вяхирева: «Ростов-Дону» нужно было почувствовать «вкус крови», борьбы

22 октября 2017, воскресенье. 00:45 Другие

Гандболистка команды «Ростов-Дон» Анна Вяхирева прокомментировала победу над действующим победителем Лиги чемпионов венгерским «Дьёром» на групповом этапе турнира.

«Я горжусь своими партнерами по команде. Нам нужно было почувствовать «вкус крови», борьбы. Прошлые встречи получились смазанными, мы не могли найти свой ритм, игру, но теперь показали, что мы — одна команда, что мы вернулись и готовы драться. В сегодняшний успех каждый игрок внес свой ощутимый вклад, поэтому мы победили!» — приводит слова Вяхиревой пресс-служба ростовской команды.

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Год назад «Ростов-Дон» в родных стенах не устоял перед натиском венгерского «Дьёра». Но со второй попытки россиянки удержали победный счёт.
Источник: Официальный сайт ЖГК "Ростов-Дон" Сообщить об ошибке
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