Вяхирева: «Ростов-Дону» нужно было почувствовать «вкус крови», борьбы

Гандболистка команды «Ростов-Дон» Анна Вяхирева прокомментировала победу над действующим победителем Лиги чемпионов венгерским «Дьёром» на групповом этапе турнира.

«Я горжусь своими партнерами по команде. Нам нужно было почувствовать «вкус крови», борьбы. Прошлые встречи получились смазанными, мы не могли найти свой ритм, игру, но теперь показали, что мы — одна команда, что мы вернулись и готовы драться. В сегодняшний успех каждый игрок внес свой ощутимый вклад, поэтому мы победили!» — приводит слова Вяхиревой пресс-служба ростовской команды.