М. Фуркад — про 11-е место в спринте: немного приболел, но это не объяснение

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё выступление в спринте на Biathlon Summer Tour в Ла-Фекла (Франция). Фуркад допустил всего один промах, но финишировал с 11-м временем, проиграв занявшему первое место Симону Дестье почти две минуты.



«Я не ожидал такого расклада, но я очень плохо себя чувствовал. Мне нужно разобраться в причинах такого состояния. В последние пару дней я немного приболел, но это не является достаточным объяснением. Мне хотелось закончить гонку, несмотря на боль. Я думал о том, что должен финишировать, на протяжении всей дистанции», — приводит слова Фуркада Le Dauphine Libere.