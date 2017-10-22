Устюгов нанёс символический удар по мячу перед матчем ФНЛ «Енисей» — «Шинник»

32-летний российский биатлонист Евгений Устюгов, родившийся и проживающий в Красноярске, нанёс символический удар по мячу перед матчем 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги между красноярским «Енисеем» и ярославским «Шинником», сообщает официальная группа «Енисея» «ВКонтакте». Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:1 и упрочили своё лидерство в турнирной таблице второй по силе лиге российского футбола.



Напомним, что Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом, а также бронзовым призёром Олимпиады и двукратным серебряным призёром чемпионата мира.

Евгений Устюгов наносит символический удар по мячу Фото: Официальная группа ФК «Енисей» ВКонтакте