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Прямая трансляция матча Кубка России по гандболу «Динамо-Синара» – «АГУ-Адыиф»

22 октября 2017, воскресенье. 13:58 Другие

Сегодня, 22 октября, в матче Кубка России по гандболу среди женских команд волгоградское «Динамо-Синара» на своей площадке сыграет с «АГУ-Адыиф» из Майкопа. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени. Победитель этой встречи выйдет в четвертьфинал национального Кубка.

В турнирной таблице Суперлиги «АГУ-Адыиф» идёт предпоследним, одержав одну победу в пяти матчах. «Динамо-Синара», проведя восемь игр, располагается на седьмой строчке с двумя победами.

Прямую трансляцию матча «Динамо-Синара» – «АГУ-Адыиф» можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖГК АГУ-Адыиф
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