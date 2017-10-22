Прямая видеотрансляция матча гандбольной Высшей лиги «ДГТУ-Лидер» – «Авиатор»

22 октября в матче Высшей лиги по гандболу среди мужских команд «ДГТУ-Лидер» из Ростова-на-Дону на своей площадке сыграет с астраханским «Авиатором». Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.



За пять встреч, проведённые в Высшей лиге в нынешнем сезоне, «Авиатор» потерпел одно поражение (как раз от «ДГТУ-Лидера») и уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 8 очков. На счету команды «ДГТУ-Лидер» 2 победы и 1 ничья, принесшие ей 5 очков.



Прямую трансляцию матча «ДГТУ-Лидер» – «Авиатор» можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.