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РУСАДА: запрещённые препараты могут находиться в БАДах

22 октября 2017, воскресенье. 14:57 Другие

Главный специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Елена Сизикова рассказала о проделанной работе агенства.

«В этом году у нас на сайте заработал онлайн-курс доступный для всех. Мы создали его, чтобы как можно больше врачей, тренеров и спортсменов знали об антидопинговых правилах, так как профессионалы обязаны знать правила антидопинга и медицины. Оба курса бесплатные, по их итогам выдаётся электронный сертификат.

На данный момент зарегистрировано 4569 человек, 292 из них – врачи. Это очень мало. Курс прошли все врачи РФС — 43, на каждую из других других Федераций приходится не больше шесть человек. Также мы создали сервис по проверке препаратов. Там можно проверить препараты на наличие или отсутствие запрещённых веществ. Есть приложение «Антидопинг ПРО» для iOS и Android.

На сайте РУСАДА есть список дисквалифицированных спортсменов и персонала. Пожизненная дисквалификация грозит врачам, которые распространяли допинг для несовершеннолетних спортсменов. Когда дисквалифицируют врача или тренера, он не может больше работать в спорте. РУСАДА не рекомендует спортсменам использовать БАДы, так как на рынке много контрабанды и подделок. Не факт, что начинка будет соответствовать обложке. Это проблема, которую мы пытаемся решить»,­ — передаёт слова Сизиковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Допинг
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