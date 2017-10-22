Рапиристы РФ взяли серебро на этапе Кубка мира в Каире

В командном турнире на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин, который завершился в Каире (Египет), сборная России заняла второе место. Тимур Арсланов, Кирилл Бородачев, Алексей Черемисинов и Дмитрий Жеребченко в ходе соревнований поочерёдно победили египтян (45:31), южнокорейцев (45:31) и французов (44:43). В финале российская сборная уступила американцам со счётом 26:45. В матче за третье место сборная Италии победила команду Франции – 45:41.

Фехтование. Этап Кубка мира. Каир, Египет

Мужчины. Рапира. Команды

1. США.

2. Россия.

3. Италия.