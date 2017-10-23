Колобков: РФ дала ВАДА и МОК объяснения по обвинениям в госпрограмме по допингу

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что российская сторона дала объяснения ВАДА и МОК по обвинениям в существовании государственной программы по применению допинга в РФ, и рассказал о подготовке сборной России к Играм-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).

«В дорожной карте указывается, что мы можем дать подробное объяснение по данному пункту, это и было сделано. Мы чётко и недвусмысленно предоставили всю необходимую и даже дополнительную информацию и в ВАДА, и в МОК, в которой мы объясняем видение по данной ситуации и наше отношение к информации, представленной в докладе Макларена. А также что мы собираемся со всем этим делать. Наша позиция ясна и понятна всем международным партнёрам.

Что касается самой дорожной карты, то там два сложных пункта. Ещё десяток носит технический характер, к ноябрю они будут выполнены.

Сборная команда России может выступать только под национальным флагом. Безусловно, некая нервозность вокруг этой темы присутствует, потому что слишком накалена обстановка как в международной, так и в российской прессе, происходят заявления различных организаций. Тем не менее мы все верим, что наша команда поедет на Олимпийские игры 2018 года и выступит там под своим флагом. Спортсмены готовятся в обычном режиме, каких-то особых вопросов у них нет. На прошлой неделе прошёл штаб по подготовке к Играм, ни разу эта тема в разговоре с федерациями не поднималась. Мы спокойно готовимся к Олимпийским играм. Уже начались этапы Кубка мира. На них происходят многократные заборы допинг-проб и по линии международных федераций, и по линии российского антидопингового агентства. Все спортсмены на виду", — цитирует Колобкова «Р-Спорт».