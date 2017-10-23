Колобков: до выборов Лос-Анджелеса столицей ОИ Блэкман заявлений по РФ не делал

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление исполнительного директора Олимпийского комитета США Скотта Блэкмана о том, что МОК следует немедленно применить санкции по отношению к России в связи с обвинениями в существовании в РФ допинговой системы.

«Замечу только, что это первое подобное заявление Блэкмана на эту тему. До принятия решения по месту проведения Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, он подобного не говорил. Выводы делайте сами, думаю, они очевидны», — приводит слова Колобкова «Р-Спорт».