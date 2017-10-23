Агапитов: я бы хотел встретиться с IWF, чтобы рассказать о проделанной работе

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов сообщил о намерении организовать встречу с представителями Международной федерации тяжёлой атлетики для предоставления отчёта о проделанной работе. 30 сентября IWF отстранила ФТАР и федерации ещё восьми стран от участия в международных соревнованиях на один год за неоднократные нарушения антидопинговых правил.

«Я бы хотел организовать встречу с IWF, на которой мы могли мы рассказать о сделанном и о том, чему можем научиться друг у друга. Нам нужно создать систему образования, основанную на научных исследованиях.

У нас было много положительных допинг-проб, и мы берём на себя ответственность. Мы принимаем все необходимые меры для защиты чистых спортсменов. Нам нужно измениться и думать о будущем. Наша федерация выступает за абсолютную нетерпимость к допингу», — цитирует Агапитова Inside the Games.