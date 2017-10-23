Балданов стал четвёртым на чемпионате мира по стрельбе из лука

В Мехико (Мексика) завершился чемпионат мира по стрельбе из лука. Россиянин Арсалан Балданов занял четвёртое место в личном турнире, уступив в противостоянии за бронзу голландцу Стиву Вийлеру со счётом 2:6. В финале южнокореец Дон Хьюн Им одолел Вей Чун Хена из Китайского Тайбэя – 6:5.

Сборная России в стрельбе из классического лука заняла шестое место в общекомандном зачёте благодаря золотой медали, завоёванной Ксенией Перовой. Первыми стали южнокорейцы (5 золотых медалей, 1 серебряная, 2 бронзовые), вторыми – итальянцы (1-1-1), третьими – французы (1-1-0).