Лагно стала второй на чемпионате Европы по рапиду

Украинская шахматистка Анна Музычук одержала победу на чемпионате Европы по рапиду в Монако, набрав 9 очков. В последнем туре она обыграла француженку Полин Гишар.



Россиянка Екатерина Лагно заняла второе место (8,5). Её соотечественница Александра Горячкина стала третьей (8).

Россиянка Александра Костенюк, в последнем туре сыгравшая вничью с Лагно, стала пятой (8), Наталья Погонина — седьмой (7,5), Анастасия Савина — восьмой (7,5), Ольга Гиря — девятой (7,5), Анна Гванцеладзе — 12-й (7,5), Валентина Гунина — 13-й (7).